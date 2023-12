Tuttosport - Bivio Milan: vincere e sperare. In caso di brutto ko, Pioli tornerebbe in discussione

La notte più importante della stagione del Milan è arrivata: questa sera si giocherà l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League e i rossoneri hanno ancora una chance di qualificarsi agli ottavi. Purtroppo però il destino non è solo nelle mani del Diavolo che deve battere a tutti i costi il Newcastle, ma deve anche sperare nella vittoria del Borussia Dortmund già qualificato contro il PSG.

AL BIVIO - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che il Milan è a un bivio: per restare in Europa deve vincere a St. James’ Park (con un successo contro gli inglesi sarebbe certo di un posto almeno in Europa League), altrimenti sarà fuori da tutto e a quel punto anche la posizione di Stefano Pioli potrebbe tornare in discussione, nonostante il tecnico sia stato confermato in più occasioni negli ultimi mesi dalla proprietà. E' vero che il Milan non vorrebbe cambiare in corsa e punta ad arrivare almeno fino a fine stagione con l'allenatore di Parma, ma è chiaro che un crollo in Inghilterra potrebbe cambiare tutto.

RESTARE IN EUROPA - In via Aldo Rossi sperano dunque in un risultato positivo, anche perchè restare in Europa, soprattutto in quella più importante (Champions League), sarebbe importantissimo non solo da un punto di vista sportivo, ma anche economico. Andare agli ottavi permetterebbe poi al Milan di sperare ancora nella qualificazione al Mondiale per Club del 2025, torneo a 32 squadre che si giocherà negli USA e che porterebbe almeno altri 50 milioni di euro nelle case del Diavolo.