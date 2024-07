Tuttosport - Brusca frenata per Fofana: il Milan vira su Rios e Amrabat

Sembrava in dirittura d'arrivo la trattativa tra Milan e Monaco per Youssouf Fofana e invece nelle scorse ore c'è stata una brusca frenata: il club monegasco, visti gli inserimenti del Manchester United e dell’Atletico Madrid, ha deciso infatti di alzare il prezzo del centrocampista francese e ora chiede 35 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra ritenuta troppo alta dai rossoneri visto che stiamo parlando di un giocatore che ha il contratto in scadenza tra meno di un anno (30 giugno 2025).

VIRATA SU RIOS E AMRABAT - E così, come riferisce questa mattina Tuttosport, il Milan, nonostante abbia già in mano un accordo con Fofana, potrebbe essere costretto a cambiare obiettivo per il centrocampo. I nomi che potrebbero essere presi in considerazione dal Diavolo sono in particolare quelli di Richard Rios del Palmeiras, che ha una valutazione di 30 milioni di euro, e Soufiane Amrabat, tornato alla Fiorentina dopo che il Manchester United, che lo aveva preso in prestito l'estate scorsa, ha deciso di non riscattarlo.

SERVE UN MEDIANO - Un mediano fisico da piazzare davanti alla difesa serve come il pane al Milan che non può più temporeggiare troppo: il neo tecnico Paulo Fonseca ha infatti bisogno di un giocatore con queste caratteristiche in quella zona di campo per dare equilibrio alla sua squadra e maggiore protezione alla retroguardia milanista. La priorità del Diavolo sul mercato è ora questa, ma in via Aldo Rossi stanno lavorando anche su un profilo più tecnico come Lazar Samardzic, per il quale l'Udinese chiede 25 milioni di euro senza contropartite tecniche.