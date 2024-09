Tuttosport - Calabria, tra fischi e rinnovo: chiede leggero aumento e il Milan non può perderlo a zero

Dopo le prime tre partite deludenti di questa stagione, praticamente tutti i componenti della rosa rossonera, dello staff tecnico e i membri dirigenziali del club sono finiti sul banco degli imputati. Non è stato risparmiato nemmeno Davide Calabria, capitano del Milan e giocatore che con il rossonero è cresciuto fin dai primi calci nel settore giovanile. Ora il momento è il più duro della carriera per il terzino che si trova in un limbo tra questa situazione complicata e una scadenza di contratto.

Fischi e Royal

Questa mattina l'edizione di Tuttosport fa il punto su quello che è accaduto nell'ultimo mese e mezzo. Per prima cosa il club ha acquistato un nuovo terzino destro, Emerson Royal. La cifra spesa (15 milioni) e la richiesta esplicita di Fonseca hanno avuto come conseguenza che Calabria non godesse più della certezza del posto da titolare. E infatti dopo essere partito dal primo minuto contro il Torino e contro il Parma, il capitano rossonero ha lasciato spazio al brasiliano dall'inizio nella gara dell'Olimpico contro la Lazio. Al momento della sua uscita dal campo nel corso della prima giornata, sostituito, Calabria è stato fischiato dai tifosi rossoneri, un gesto a cui il capitano non ha reagito e verso il quale cercherà di rispondere con il lavoro sul campo e con i fatti.

Rinnovo

Un'altra situazione da gestire, in mezzo a tutto questo, è anche quella legata al rinnovo di contratto. Al termine di questa stagione, nel giugno 2025, Calabria vedrà scadere il suo accordo con il Milan ed è dunque lecito pensare che in queste settimane ci siano nuovi contatti tra le parti per cercare un prolungamento del contratto. Voci nei mesi scorsi avevano dichiarato che il terzino avrebbe chiesto un aumento dai 2 ai 4 milioni netti: in realtà, stando a quanto scrive Tuttosport, il capitano rossonero chiede solamente un leggero ritocco dello stipendio, fino ai 2.5 milioni. Al momento non ci sono segnali da parte del club ma è pur vero che il Milan non può tirare la corda per così poco e rischiare di perdere a parametro zero il suo capitano. Anche perché, aggiunge il quotidiano, Calabria è uno dei pochi italiani rimasti in rosa e sicuramente tra i pochissimi - visto il percorso professionale - che sa cosa vuol dire indossare la maglia del Milan, proprio perché lo fa da quando era piccolino.