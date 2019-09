Tuttosport - Carbone: "Milan, ecco la missione del settore giovanile. Primavera? Mercato importante, deve tornare in Primavera 1"

Tra le ultime novità nella dirigenza milanista c'è anche il cambio al vertice del settore giovanile dove Angelo Carbone ha preso il posto di Mario Beretta. L'ex centrocampista rossonero, intervistato da Tuttosport, ha raccontato le sue emozioni dopo la nomina a responsabile del vivaio milanista: "Ho un forte senso d’appartenenza per questa società, perché ho vissuto parte dell’epopea berlusconiana. Mauro Bianchessi mi ha voluto con lui all’attività di base e ho toccato tutte le fasce della piramide. È un motivo di grande orgoglio per me ricoprire questo ruolo, anche perché oggi ho una visione completa di quello che succede nel settore giovanile. Il Vismara è la mia prima casa, ci passo 10 ore al giorno e vengo con grande piacere ed entusiasmo qui per fare il meglio in questo ruolo molto prestigioso".

LA MISSIONE DEL MILAN - Carbone ha poi spiegato la missione che gli è stata data dal Milan: "Di certo parto da una grande base e ringrazio chi ha lavorato qui prima di me. È stato fatto un lavoro importantissimo sui concetti e le metodologie di gioco e sullo scouting. C’è bisogno di dare continuità al nostro lavoro, perché i risultati si vedono a lunga scadenza. L’obiettivo è quello di continuare a produrre calciatori che possano andare o in prima squadra o nei professionisti, coltivando il talento dei ragazzi per formarli al meglio e portarli pronti alle porte del calcio dei grandi. Bisogna fare una scelta, vincere o formare i ragazzi. Al Milan, in questi anni, non abbiamo messo come elemento primario i risultati sportivi, anche se sono importanti perché fanno parte di una formazione dei ragazzi. Noi proseguiremo seguendo la nostra identità, che è quella di insegnare ai ragazzi dei principi di gioco che li facciano diventare completi. Noi abbiamo un’identità precisa e un modo di giocare che ci distingue. Un giocatore non lo formi solo con i risultati. A volte non vinci, ma sai che dietro hai dei giocatori che possono arrivare ad essere importanti. Se vuoi vincere, prendi ragazzi già strutturati e allora vinci".

NUOVA STAGIONE - Per quanto riguarda la nuova stagione, Carbone ha dichiarato: "La nostra Primavera deve tornare nel campionato Primavera 1. Lo scorso anno ci sono state delle concause che hanno portato alla retrocessione, ma quest’anno la società ha fatto un mercato importante e puntiamo a tornare dove meritiamo di stare. La vittoria nel 'Mamma Cairo' è stato un bel segnale. Le altre categorie? Vogliamo essere competitivi in tutti i campionati, seguendo la nostra identità e dando sempre il massimo. Ovviamente siamo il Milan e proveremo ad arrivare in fondo".