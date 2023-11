Tuttosport - Cardinale atteso per Milan-B.Dortmund: può essere il momento giusto per annuncare il ritorno di Ibra

vedi letture

Le parole di ieri a Sky in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Las Vegas hanno lasciato ancora tutto aperto ("A quando l’annuncio al Milan? Vediamo, vediamo... parliamo, parliamo"), ma in realtà il ritorno di Zlatan Ibrahimovic è praticamente cosa fatta, manca solo decidere il momento giusto per annunciarlo.

SI ATTENDE L'ANNUNCIO - Come riferisce stamattina Tuttosport, in molti erano convinti che l'ufficialità sarebbe arrivata durante questa sosta per le nazionali. La prima settimana è passata senza annunci, vedremo se succederà qualcosa in questa, se no attenzione a quella successiva: Gerry Cardinale è infatti atteso a Milano in quei giorni per assistere a San Siro al match di Champions League (presenza al momento non ancora confermata) e chissà che l'ufficialità non possa arrivare proprio in quell'occasione visto che Ibrahimovic tornerà con il ruolo di "consigliere speciale" del numero uno di RedBird.

RITORNO IMPORTANTE - In casa rossonera, intanto, c'è grande fibrillazione perchè tutti sanno quanto potrà essere importante il ritorno dello svedese: in primis per Stefano Pioli, rimasto un po' troppo solo a Milanello, ma anche per i giocatori e i dirigenti, i quali avrebbero nello svedese un referente “calcistico” in più con cui confrontarsi. Zlatan non sarà fisso a Milanello e nello spogliatoio milanista, ma le sue presenze saranno determinanti per caricare i suoi ex compagni e dare loro i giusti consigli e il giusto supporto nei momenti difficili.