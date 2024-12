Tuttosport - Cardinale si tiene il Milan. Ma intanto non si placa la contestazione dei tifosi...

Ieri pomeriggio, a poche ore dall'inizio di Hellas Verona-Milan, è arrivato il comunicato ufficiale del Milan che ha annunciato che "è stato completato un rifinanziamento del Vendor Loan detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited ('Elliott'). Il rifinanziamento con Elliott, nella sua posizione esclusivamente di finanziatore, comprende un ulteriore investimento di €170 milioni da parte della proprietà di AC Milan, RedBird Capital ('RedBird'), che riduce la quota capitale del prestito a €489 milioni, con scadenza ora fissata a Luglio 2028".

LA CONTESTAZIONE CONTINUA - Come spiega questa mattina Tuttosport, con questa operazione RedBird ha allungato di tre anni il tempo limite per ripagare il prestito che Elliott gli aveva concesso al momento dell'acquisto del Milan. Gerry Cardinale si tiene così il club rossonero, ma anche ieri durante il match contro il Verona non si è placata la contestazione dei tifosi milanisti che hanno chiesto nuovamente al numero uno di RedBird di vendere il Diavolo. Chi tifava per un addio anticipato di Cardinale dovrà rassegnarsi, ma questo non significa che in un futuro non troppo lontano ci possa essere l'ingresso in società di altri investitori.

NUOVI INVESTITORI? - D'altronde, prima che scattasse l'inchiesta della procura di Milano sulla cessione del club da Elliott a RedBird, non è un mistero che Cardinale fosse alla ricerca di nuovi soci nel mondo arabo e in quello asiatico. Presto potrebbe quindi ripartire la caccia a nuovi investitori. I tifosi, intanto, osservano la situazione con grande attenzione, anche se la loro priorità restano sempre i risultati sul campo.