Tuttosport - Casting per la punta: rimangono in tre. Le ultime su Morata, Scamacca e Openda

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La ricerca della punta sarà uno dei leit motif del calciomercato rossonero quest'estate, specialmente dopo che l'affondo per Marcus Thuram non è andato a buon fine. Come scrive questa mattina Tuttosport al momento, sul taccuino di Furlani e Moncada, sono rimasti tre nomi di centravanti ideali per garantire l'alternanza a Olivier Giroud.

Usato sicuro

Il primo nome, e sicuramente il più esperto tra i tre, è quello di Alvaro Morata. Con i suoi 31 anni da compiere, le sue avventure alla Juventus e il suo curriculum che recita Real, Atletico e Chelsea, l'attaccante spagnolo sarebbe l'usato sicuro per l'attacco rossonero. Morata, sposato con una ragazza italiana, ha rinnovato da poco il suo contratto con l'Atletico Madrid a 8 milioni di ingaggio che, chiaramente, se le cose con il Milan dovessero andare avanti dovrebbero ridursi per venire incontro al club di via Aldo Rossi. Inoltre, nel nuovo accordo con i Colchoneros, ci sarebbe la possibilità di far scattare una clausola rescissoria: nonostante i pareri discordanti, la cifra da sborsare dovrebbe essere intorno ai 20-22 milioni di euro. Non una somma impossibile.

Futuro

In alternativa, il Milan può buttarsi su un paio di scommesse che, in fondo, hanno già dimostrato di poter stare ad alti livelli anche se gli manca il definitivo salto di qualità. Il primo nome è quello di Gianluca Scamacca che nell'ultima stagione al West Ham è stato frenato dagli infortuni e sarebbe stato messo in vendita dagli Hammers. Il suo cartellino ha un prezzo assolutamente elevato, circa 40 milioni sono necessari per portarlo via da Londra. Inoltre la concorrenza della Roma, squadra della sua città e in cui è cresciuto, è molto forte e sarebbe la destinazione preferita dal giocatore. Anche Lois Openda, profilo che rispetta tutti gli standard cercati dal Milan, ha un costo abbastanza elevato: il Lens ha fissato il prezzo a 40-50 milioni di euro. I rossoneri sonon sulle su tracce da tempo e tra i tre profili citati è quello che ha avuto la stagione migliore a livello realizzativo: 21 gol in 42 gare ufficiali.