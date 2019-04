Tuttosport - Chi dopo Gattuso? In caso di addio Conte è il sogno, Sarri il favorito

Domenica, a Torino, ci sarà una gara cruciale per il cammino rossonero in campionato, con i rossoneri obbligati a vincere per mantenere il quarto posto, ultimo piazzamento utile per qualificarsi in Champions League. Se tale traguardo non fosse raggiunto tra Gattuso e Milan potrebbe esserci un divorzio, ma anche in caso di quarta posizione non va escluso alcuno scenario. Su questo tema si è concentrato Tuttosport, oggi in edicola.

SARRI FAVORITO SU POCHETTINO - In caso di avvicendamento in panchina, chi prenderà il posto di Gattuso? Il preferito di Elliott, secondo il quotidiano piemontese, è Antonio Conte, sul quale però va segnalata una concorrenza di ferro, a cui si aggiunge il fatto che, senza Champions, sarebbe complicato convincere l'ex tecnico del Chelsea. Proprio a Londra sta allenando il profilo che, ad oggi, sembrerebbe più probabile: qualora la sua avventura in Blues dovesse terminare, l'ex Napoli diventerebbe la prima scelta rossonera, con la Roma possibile rivale nella corsa. Sarri, oltretutto, non avrebbe imposto la Champions come priorità per una sua eventuale nuova avventura in panchina, a differenza di Pochettino, il quale rappresenta un altro candidato qualora dovesse salutare il Tottenham.

LE ALTERNATIVE - Sui taccuini rossoneri non ci sono soltanto Sarri e Pochettino. Stando a Tuttosport, bisogna fare attenzione a due profili, entrambi ex giallorossi: da un lato Rudi Garcia, al termine del suo ciclo con l'Olympique Marsiglia, dall'altro Eusebio Di Francesco, esonerato dalla Roma a stagione in corsa. Sarebbero due tecnici che, al pari di Sarri, prediligono un gioco offensivo per le loro squadre.