Tuttosport - Chukwu, Jovic e Okafor battono un colpo. Adesso ne servono altri, non basta Pulisic

vedi letture

Se si guarda al mercato estivo del Milan, si può notare come in attacco siano state fatte tante operazioni dal club rossonero. Sono arrivati, per rinforzare gli esterni, Christian Pulisic, Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Come vice Giroud invece è toccato a Luka Jovic. In più c'è da considerare anche il giovane Luka Romero. Di tutti questi, però, solo uno ha inciso davvero: ed è stato l'americano. A Newcastle (e non solo) si sono visti segnali positivi anche dagli altri: fondamentale.

Non basta il Capitano

L'impatto di Christian Pulisic, alias Captain America, nell'universo rossonero è stato molto significativo. Questa mattina Tuttosport ha ricordato un po' dei numeri che l'ex Chelsea ha messo in fila, fino a questo momento, in questa sua prima stagione in rossonero: sono sei gol in stagione, di cui cinque in campionato e uno - quello di Newcastle - in Champions League. Di tutti questi, si ricordano praticamente solo gol decisivi e anche questo è un aspetto da rimarcare. Ma Pulisic da solo non basta. Per fortuna di Pioli, al St. James' Park sono arrivate risposte anche dagli altri nuovi. Contro il Newcastle sono stati tre nuovi acquisti come Jovic, Chukwueze e Okafor a costruire il contropiede del 2-1. E soprattutto il serbo e il nigeriano sono chiamati a dare risposte. Jovic nelle ultime gare sta dimostrando un'attitudine diversa, mentre Sammy è risultato decisivo in Europa ma lo si aspetta anche in campionato.

Opportunità

Il direttore dell'area tecnica rossonera Geoffrey Moncada ha parlato bene di Jovic e Chukwueze dopo la trasferta inglese: "Jovic sta facendo cose interessanti da cinque partite. Chukwueze? Sono contento per lui perché è un bravo ragazzo che lavora tanto e sono sicuro che il futuro per lui sarà bello per noi". E il futuro è domenica: entrambi, infatti, sono candidati per una maglia da titolare. Giroud e Pulisic, spremuti fino all'osso ultimamente, potrebbero partire dalla panchina. L'obiettivo di Jovic e Chukwueze, così come di Okafor, sarà quello di dare continuità alle proprie prestazioni: ne hanno bisogno loro e ne ha bisogno il Milan soprattutto.