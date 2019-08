Tuttosport - Correa ad oltranza: si cerca l'incastro ma i club sono bloccati nelle valutazioni

Correa-Milan, la telenovela avanza, ma il tempo stringe. L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sull'attaccante argentino, principale obiettivo dei rossoneri in vista di questo ultimo sprint di mercato. Il braccio di ferro tra i due club prosegue: il Diavolo è fermo sulla sua posizione, ovvero 35 milioni fissi più 7 di bonus facilmente raggiungibili, a cui si aggiunge il 30% di una futura rivendita, mentre l'Atletico Madrid ne vuole sempre 50.

IL TEMPO PASSA - I Colchoneros, a causa della rigidità sulla valutazione di Correa, non sono riusciti ancora a chiudere per Rodrigo del Valencia. Nel frattempo sia Milan che Atletico hanno trovato gli accordi economici con i due giocatori, ma l'incastro finale non si è ancora verificato. Boban e Maldini hanno scelto di non partire alla volta di Madrid, preferendo restare a Milano anche a seguito della sconfitta di Udine. Si giocherà sul cronometro: secondo il quotidiano piemontese o la trattativa si sbloccherà entro venerdì/sabato, oppure rischierà di non andare a buon fine.

IL COLPO CHE SERVE - Non trova conferma la voce, proveniente dalla Spagna, secondo la quale il Milan avrebbe proposto un prestito biennale con diritto di riscatto all'Atletico Madrid. Riuscire a mettere a segno il colpo Correa sarebbe un bel segnale, considerando che, senza la seconda punta, la rosa attualmente non può essere considerata completa. che consisteva in un prestito biennale con diritto di riscatto, ma tale proposta non ha trovato conferma negli ambienti rossoneri. Nel frattempo è sempre più probabile la permanenza di André Silva al Milan: lo Sporting Lisbona lo chiede in prestito ma la destinazione non sembra scaldare il portoghese.