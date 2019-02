Tuttosport - Da oggetto misterioso a titolare fisso: Bakayoko ha conquistato tutti. Rossoneri pronti a riscattarlo in estate dal Chelsea

Se il Milan è al quarto posto in solitario in classifica deve dire grazie soprattutto al lavoro di Gattuso e alla crescita di alcuni giocatori. Tra questi c'è sicuramente anche Tiemoué Bakayoko che, dopo essere stato un oggetto misterioso per diversi mesi, ora è diventato un perno fisso della squadra di Gattuso: il francese ha infatti faticato parecchio all'inizio della sua avventura milanista, trovando molte difficoltà nell'adattamento ad un calcio completamente diverso da quello francese e inglese, ma con il passare del tempo, grazie all'aiuto di Gattuso, è cresciuto fino a diventare un titolare inamovibile del Diavolo.

NUOVO IDOLO - A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport che racconta che Bakayoko è ora un idolo dei tifosi milanisti, che domenica contro il Cagliari hanno intonato il nuovo coro per il francese: "Bakayoko lotta per la curva e per il Diavolo..." sulle note dell'Amour Toujours di Gigi D'Agostino. La crescita di Tiemoué è stata impressionante e se il Milan subisce meno è anche grazie al suo grande lavoro di interdizione davanti alla difesa.

RISCATTO - Bakayoko è in prestito, ma in via Aldo Rossi non sembrano avere dubbi su cosa fare in estate: Leonardo e Maldini sono infatti convinti di riscattarlo dal Chelsea, anche se proveranno ad abbassare la richiesta degli inglesi che hanno fissato il riscatto a 38 milioni di euro. I rossoneri punteranno soprattutto sulla volontà del giocatore, che nei giorni scorsi ha dichiarato di voler restare al Milan. L'appuntamento tra i club è a fine campionato, intanto Baka deve aiutare il Diavolo a tornare in Champions League.