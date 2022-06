Tuttosport - Da Sanches e Pobega a De Ketelaere e Adli: muscoli e qualità per il centrocampo del Milan

MilanNews.it

Non appena arriveranno le firme sui rinnovi del dt Paolo Maldini e del ds Frederic Massara, il mercato del Milan potrà finalmente decollare. Anche perchè l'obiettivo dei dirigenti rossoneri è quello di mettere il prima possibile a disposizione di Stefano Pioli la squadra con cui affrontare la stagione 2022-2023. Le novità più importanti saranno certamente in mezzo al campo e sulla trequarti centrale, dove al momento gli unici certi di un posto in rosa sono Tonali, Bennacer, Diaz e Krunic.

MUSCOLI E FORZA - Come spiega stamattina Tuttosport, il Milan dovrà prima di tutto sostituire Franck Kessie, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Diavolo e di trasferirsi al Barcellona. Andrà via poi anche Tiemoué Bakayoko, il quale anticiperà il rientro al Chelsea con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del prestito biennale stabilita un anno fa. Il nome più caldo per la mediana milanista è sicuramente quello di Renato Sanches, a cui si aggiungerà anche il ritorno alla base di Tommaso Pobega dopo il prestito al Torino. Loro due dovranno dare muscoli, corsa e forza al centrocampo del Milan.

QUALITÀ E FANTASIA - Ma l'obiettivo del mercato rossonero sarà anche quello di aumentare la qualità, soprattutto nel ruolo di trequartista. Per questo, il primo nome della lista è quello di Charles De Ketelaere, giovane talento del Bruges che è stato individuato dal club di via Aldo Rossi come il nuovo "10" ideale per la formazione di Pioli. Non va però dimenticato che il prossimo 4 luglio a Milanello ci sarà anche Yacine Adli, il quale verrà valutato durante il ritiro estivo dal tecnico rossonero che poi deciderà se tenerlo in rosa o mandarlo a giocare con continuità da qualche parte. Se dovesse restare, anche lui avrà il compito di aumentare la qualità e la fantasia del Milan.