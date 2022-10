Tuttosport - De Ketelaere resta in caduta libera. E fine partita va via in solitudine a testa bassa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel successo contro il Monza c'è stato spazio anche per Charles De Ketelaere, entrato al posto di un gigante Brahim Diaz dopo un piccolo problema fisico sentito a inizio ripresa. Il belga tornava da un affaticamento muscolare che lo ha tenuto ai box per dieci giorni, ma ora è tornato e Pioli si aspetta molto da lui. Contro il Monza, però, il 2001 è apparso ancora una volta molle, poco deciso e poco cattivo.

Caduta libera

Sicuramente non è facile ambientarsi ad un'altra città, ad altre tradizioni e ad altre persone, soprattutto dopo essere cresciuto nella squadra della propria città. Il clamoroso gol sbagliato a porta vuota, che sarebbe valso il 5-1 contro il Monza, su un grande assist di Messias "lo ha ulteriormente rabbuiato e buttato giù", scrive Tuttosport.

A fine partita...

Al fischio finale della gara contro i biancorossi, De Ketelaere non è rimasto in campo a salutare sotto la Curva Sud come di consueto, ma si è diretto subito a testa bassa negli spogliatoi. Non è sicuramente facile per il belga, che dalla sua parte ha Stefano Pioli che vuole lavorare molto sul talento dell'ex Bruges: il tempo è tutto dalla sua parte, ma la sensazione è che serva una scrollata per il classe 2001.