Tuttosport - Decollo Castillejo, ora il Milan ha un’alternativa sugli esterni: Suso rischia e si gioca la conferma

Avviso ai naviganti: Samu Castillejo c’è. Lo spagnolo, migliore in campo nell’ultima gara di campionato con l’Empoli, ha lanciato un segnale a Rino Gattuso, che adesso sa di poter contare su un giocatore determinato e affidabile. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, Suso non potrà più continuare a dormire sugli allori.

RINASCITA - La sfida di venerdì potrebbe aver sancito la rinascita di Castillejo, finalmente decisivo dopo una lunga serie di prestazioni tutt’altro che esaltanti. Gol, assist e tanta corsa: l’ex Villarreal si è messo in bella mostra usando sia il fioretto che la sciabola. Samu, martedì in Coppa Italia, lascerà nuovamente il posto a Suso, ma non tutto sarà come prima. Perché Gattuso, come detto, adesso è consapevole di avere una valida alternativa per il tridente offensivo.

FUTURO - Suso dovrà giocare non solo per tenere lontano Castillejo, ma anche per fare in modo che al Milan non sorgano dubbi sul suo futuro, con Leonardo che, tra l’altro, sta corteggiando Allan Saint-Maximin. La cessione di Jesus consentirebbe al club di mettere a referto un’ottima plusvalenza, quindi nulla verrà lasciato al caso. All’esterno milanista non resta che rimboccarsi le maniche.