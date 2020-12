Tuttosport - Derby di mercato per Gomez: per il Milan potrebbe essere l’alternativa giusta a Calhanoglu

La frattura è diventata pubblica: l’esperienza di Alejandro Gomez all’Atalanta è ormai giunta al capolinea. I dissidi con Gian Piero Gasperini sembrano insanabili ed è molto probabile che il Papu possa lasciare Bergamo già a gennaio. Un’occasione ghiotta per quelle squadre che in passato avevano pensato all’argentino.

DERBY - Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, tra i club interessati a Gomez ci sono anche Inter e Milan (le milanesi sono in ottimi rapporti con il manager del giocatore, Beppe Riso). Occhio, dunque, al possibile derby di mercato. Quando da Bergamo sono cominciate a trapelare le notizie di una rottura tra il Papu e Gasperini - si legge - a Casa Milan hanno cominciato subito a drizzare le orecchie.

STRATEGIA? - È ancora presto, ovviamente, per parlare di cifre e modalità. Una cosa è certa: se Gomez punta a ottenere un ingaggio monstre, la trattativa con il Milan non potrà partire. Ma attenzione: l’interesse dei rossoneri per il Papu potrebbe essere una mossa strategica per “stanare” gli agenti di Calhanoglu e far vedere che la società ha già pronta un’alternativa nel caso in cui il turco decidesse di non rinnovare il suo contratto.