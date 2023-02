Tuttosport - Dopo Thiaw è il momento di Vranckx e De Ketelaere: obiettivo rivalutare il mercato estivo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La prestazione di Malick Thiaw contro il Tottenham sta giustamente occupando le copertine di tutti i giornali. Il giovanissimo centrale tedesco ha saputo sfruttare l'occasione, dopo una prima parte di stagione complessa a detta anche sua, e si è imposto con autorità alla sua primissima gara in Champions League. Thiaw, con la nuova difesa a tre, sembra essere entrato nei meccanismi: ora si aspetanno gli altri rinforzi estivi.

Vranckx

Come riporta Tuttosport, una situazione molto simile a quella di Malick Thiaw la potrebbe vivere anche Aster Vranckx. Il classe 2002 belga arrivato in prestito dal Wolfsburg rispetto al compagno tedesco non può godere della sicurezza sul suo futuro: infatti su di lui il Milan dovrà decidere in estate riguardo al suo futuro, mentre su Thiaw c'è solo da investire essendo stato acquistato a titolo definitivo. Ciononostante Vranckx nelle poche occasioni in cui è stato in campo ha fatto intravedere dei flash interessanti e potrebbe sfruttare anche lui del cambio modulo. Inoltre con Bennacer ai box sia Tonali che Krunic stanno facendo gli straordinari e quindi anche Pioli avrebbe interesse a buttare nella mischia Aster. Magari già contro il Monza il numero 40 potrebbe trovare spazio, anche perché è in campionato che il belga dovrà costruirsi le sue chance: non è infatti all'interno della lista Champions.

CDK

Chi invece il Milan sta aspettando da inizio stagione è il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva rossonera: Charles De Ketelaere. Pagato 35 milioni il classe 2001 belga ha trovato solo un assist a inizio campionato contro il Bologna e nulla più. Il problema per lui sembra soprattutto di testa: già quella testa con cui aveva segnato alla Sampdoria prima che il var annullasse tutto per fuorigioco e quella stessa testa con cui si è divorato una grandissima occasione con il Tottenham martedì sera. La società, il mister e la squadra sono con lui: Leao dopo l'errore in Champions è andato a consolarlo e motivarlo. Pioli potrebbe decidere di dargli un'altra chance da titolare contro il Monza, sabato alle 18. Proprio contro i brianzoli all'andata, sul risultato sicuro di 4-1, De Ketelaere sprecò un'altra grande occasione che forse lo ha segnato il vero e proprio inizio della sua fase calante. Adesso contro il Monza potrebbe arrivare il momento del riscatto.