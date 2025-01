Tuttosport - È il giorno decisivo per Gimenez. Ora o mai più, serve l'offertona

Archiviata la brutta, decisiva ed a tratti deprimente sconfitta di Zagabria contro la Dinamo, tutte le attenzioni saranno adesso rivolte agli ultimi frenetici giorni di calciomercato, intervallati da un derby che potrebbe avere un peso specifico sul proseguo della stagione non solo del Milan, ma anche e soprattutto dell'Inter.

Da qui al prossimo 3 febbraio il Diavolo è atteso come potenziale protagonista, complici le continue ed incessanti voci riguardati Santiago Gimenez. Scrive questa mattina Tuttosport che la giornata di oggi potrebbe essere quella determinante, per non dire decisiva, per quel che concerne l'arrivo in rossonero del messicano, anche ieri in gol con la maglia del Feyenoord in Champions League nonostante l'infortunio (da valutare).

Negli scorsi scorsi il Milan è stato in stretto contatti con l'agente Rafaela Pimenta, che agisce come intermediaria dell'operazione per cercare di ammorbidire la posizione del club olandese, chiara sin da subito: Gimenez a gennaio non si muove salvo un'offerta economica importante. Se prima parlavamo di un'operazione complicata, adesso rischia addirittura di diventare impossibile, dato che per ironia della sorte Milan e Feyenoord potrebbero incontrarsi ai playoff di Champions League.

MILAN, SERVE UN'OFFERTONA - Se fino a questo momento Gimenez non ha ancora vestito la maglia del Milan è per due motivi: il primo è legato al fatto che il club di Rotterdam non ha alcuna intenzione di fare beneficenza considerando i prezzi per gli attaccanti che girano. Il secondo è riconducibile alla valutazione che fa del messicano, ovvero 40 milioni di euro.

Fino ad oggi il Milan non ha mai presentato un'offerta che potesse smuovere il Feyenoord. Chissà che non sia arrivato finalmente quel momento. Per ottenere il sì degli olandesi servono almeno 35 milioni di euro tra base fissa e bonus facilmente raggiungibili, ma occhio che potrebbero addirittura anche non bastare. Il Feyenoord ha in questo momento il coltello dalla parte del manico, ed il Milan non può fare altro che accettare questa cosa se vuole portare Gimenez in Italia.