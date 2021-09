Tuttosport - Ecco il nuovo Milan: avanti con i giovani, ma sono arrivati anche giocatori più esperti

Terminato il mercato, è tempo di bilanci e per quanto riguarda quello del Milan non può che essere positivo: è vero che i tifosi si aspettavano un grande nome per la trequarti, ma analizzando quanto fatto dai dirigenti rossoneri è innegabile che è stato fatto un ottimo lavoro. Nella scorsa stagione, spesso è stata messa in risalto la mancanza di alternative ai titolari, mentre ora per ogni ruolo Stefano Pioli avrà almeno due giocatori da poter schierare.

GIOVANI ED ESPERTI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Elliott ha messo a disposizione un tesoretto importante con cui il dt Maldini e il ds Massara hanno potuto rendere ancora più competitiva la rosa milanista. Il progetto giovani del Milan va avanti, come testimonia per esempio l'acquisto di Adli, ma il club di via Aldo Rossi ha voluto inserire anche qualche giocatore più esperto e già abituato ad un palcoscenico tanto prestigioso quanto complicato come la Champions League. Gente come Giroud e Florenzi, che si uniscono a Ibrahimovic e Kjaer, saranno fondamentali per aiutare i più giovani.

NOVITA' TATTICHE - Con questa rosa, oltre ad avere maggiore possibilità di scelta, Pioli potrà anche valutare la possibilità di qualche novità tattica: il 4-2-3-1, modulo con cui questo Milan si esprime al meglio, resta la base di partenza, ma durante l'anno potrebbero trovare spazio anche altri sistemi di gioco, come il 4-4-2 o magari la difesa a tre.