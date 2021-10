Tuttosport - Ecco Messias, recupero importante per Pioli: potrà dare il cambio a Diaz e Saelemaekers

Finalmente Messias! Il tifosi potranno presto scoprire il brasiliano, ultimo colpo estivo del club rossonero. Come riporta Tuttosport, l’ex Crotone - per la prima volta da quando è sbarcato al Milan - sederà in panchina al fianco di Stefano Pioli, che quindi lo convocherà per la delicata trasferta di Bergamo. Un’alternativa in più da sfruttare a gara in corso.

ORA È PRONTO - Acquistato dal Milan nelle ultime ore di mercato e poi rimasto ai margini a causa di qualche fastidio muscolare e un importante ritardo di condizione, Messias è ora pronto a entrare nelle rotazioni della squadra. Ieri ha svolto tutto l’allenamento in gruppo e domani parteciperà alla partita contro l’Atalanta. Una buona notizia per Pioli, che ha perso Florenzi per un mese.

JOLLY OFFENSIVO - Il recupero di Messias - osserva Tuttosport - arriva nel momento giusto. Il 30enne brasiliano è in grado di ricoprire più ruoli in attacco e potrà dare il cambio a destra a Saelemaekers, ma anche in mezzo a Brahim Diaz. Insomma, un jolly della trequarti che Pioli potrà utilizzare in base alle necessità.