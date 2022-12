Tuttosport - Emergenza attacco a Salerno? Pioli pensa al falso centravanti: Rebic o CDK

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il 4 gennaio 2023 il Milan riprenderà il suo campionato affrontando in trasferta la Salernitana. Manca ancora qualche giorno al match, ma Stefano Pioli sa già che per quella sfida dovrà affrontare una certa emergenza in attacco: sicuramente mancheranno infatti sia Zlatan Ibrahimovic che Divock Origi che sono infortunati, mentre Olivier Giroud, reduce dalla finale Mondiale, rientrerà a Milanello solo il 30 dicembre e quindi potrebbe inizialmente partire dalla panchina.

REBIC PRIMA OPZIONE - Senza la possibilità di schierare uno di loro, il tecnico rossonero sta quindi pensando di mettere in campo dal primo minuto un falso centravanti in grado di aprire spazi ai centrocampisti. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che la prima opzione è Ante Rebic: non sarebbe la prima volta che verrebbe schierato in quel ruolo, anzi in molti sono convinti che la versione migliore del Milan di Pioli si è visto proprio con il croato come prima punta.

ALTERNATIVA CDK - La seconda opzione è rappresentata invece da Charles De Ketelaere che anche al Bruges ha giocato a volte da falso 9. Nell'intervista rilasciata al termine del ritiro di Dubai, è stato lo stesso tecnico rossonero a dichiarare che il belga potrebbe essere schierato da centravanti nelle prossime partite viste le assenze che ci sono. Ci sarebbe infine anche la possibilità di schierare Marko Lazetic al centro dell'attacco del Milan, ma il giovane serbo è ancora un po' acerbo per la Serie A.