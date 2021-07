Tuttosport - Esperienza e gol, Giroud è pronto a prendersi il Milan: dividerà con Ibra il peso dell'attacco

Finalmente Giroud. Dopo la "toccata e fuga" di dieci giorni fa - giusto il tempo di arrivare a Milano, sostenere le visite mediche, firmare il contratto e ripartire - l’attaccante francese è pronto a prendersi il Milan. Proverà a farlo con la maglia numero nove sulle spalle, quella della “maledizione”, tanto per intenderci. Ma Olivier è un campione d’Europa e del Mondo e non bada certo a queste sciocchezze.

GOL E VITTORIE - Come riporta Tuttosport, nonostante il riposo concesso da Pioli alla squadra, Giroud si presenterà oggi a Milanello per iniziare ufficialmente la sua avventura in rossonero. L’ex Chelsea dovrà sobbarcarsi con un certo Ibrahimovic il peso dell’attacco milanista in una stagione che si preannuncia ricca di impegni. Zlatan resta l’indiscusso leader di questo Milan, ma se c’è un giocatore nello spogliatoio che non dovrà sentirsi piccolo al fianco del dio svedese, questo è proprio Giroud. Per lui, infatti, parlano i gol e le vittorie.

ESPERIENZA - I vertici di via Aldo Rossi, con Giroud, confidano di aver trovato il giusto alter ego di Ibra, un giocatore di esperienza, ma sano fisicamente e pronto ad accettare un ruolo da gregario, o meglio, da vice-Zlatan. Ma Olivier sa bene che lo svedese gli lascerà minuti importanti nella stagione e che Pioli a volte lo utilizzerà anche in coppia con lo stesso Ibrahimovic.