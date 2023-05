Tuttosport - Fiducia a Pioli, ma le prossime due settimane saranno decisive anche per lui

MilanNews.it

Sono passati due giorni ma l'eliminazione in semifinale di Champions League, per mano degli storici rivali dell'Inter, fa ancora male. E il dolore sportivo aumenta se si pensa al rendimento generale dei rossoneri nell'ultimo periodo: solo 2 vittorie nelle ultime 8 partite. Un andamento che rischia di compromettere la presenza del Diavolo alla prossima edizione della massima competizione europea e che può far traballare la panchina di Pioli.

Fiducia

Come scrive questa mattina Tuttosport a oggi ogni giudizio è rinviato al 5 giugno, day after dell'ultima gara di campionato che il Milan giocherà a San Siro contro l'Hellas Verona. Pioli, in questo momento, gode dell'assoluta fiducia della direzione tecnica e della proprietà oltre a essere protetto anche da un contratto fino al 2025. Gli ultimi anni il Diavolo è tornato dove meritava: in cima all'Italia e in una semifinale di Champions. Tutto questo tra covid, rinnovi mancati e una grandissima dose di infortuni. Dunque le colpe non si possono scaricare tutte sul tecnico di Parma che comuqnue, come tutti all'interno del club rossonero, ha le sue responsabilità.

Aspettative

Logicamente, però, nel calcio e nello sport si valutano le stagioni soprattutto in base ai risultati. La semifinale di Champions è stato un percorso incredibile, probabilmente macchiato dall'uscita proprio contro l'Inter, tra tutte le squadre possibili. Il resto però è stato francamente una delusione: campionato perso a gennaio così come la Supercoppa e la Coppa Italia. Inoltre un 2023 a singhiozzo che ha fatto scivolare il Milan fuori dalal zona Champions. Ora i rossoneri sono chiamati al miracolo per qualificarsi all'Europa che conta ma non dipende da loro: Pioli si affidera ai suoi campioni più esperti e ai talenti della squadra, ma dovrà anche sperare nei passi falsi altrui e nella decisione dei Tribunali sportivi e non solo. Se il Milan non dovesse essere ai blocchi di partenza della Champions 2023-2024, potrebbe non esserci neanche Pioli.