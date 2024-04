Tuttosport - Flop Milan, eliminato anche dall'Europa League. Pioli al capolinea

Si è conclusa ieri sera l'avventura stagionale del Milan anche in Europa League: i rossoneri hanno infatti perso pure al ritorno contro la Roma che ha conquistato con merito il pass per le semifinali della competizione europea (affronterà il Bayer Leverkusen campione di Germania che ha eliminato il West Ham). Grande delusione per il Diavolo che in questo finale di stagione potrà solo blindare il secondo posto in campionato. Ma non c'è nemmeno il tempo di leccarsi che le ferite che tra pochi giorni c'è in programma il derby contro l'Inter: il Milan ne ha persi cinque di fila e per questo ieri a fine partita la squadra ha avuto un confronto con i tifosi presenti all'Olimpico, i quali hanno ricordato ai giocatori l'importanza della partita di lunedì.

PIOLI AL CAPOLINEA - Con l'eliminazione di ieri, come riferisce stamattina Tuttosport, a meno di clamorose sorprese, Stefano Pioli si è giocato la possibilità di avere un futuro sulla panchina del Milan. Il tecnico ha ancora un anno di contratto, ma, scrive il quotidiano torinese, "la distanza siderale dall’Inter in campionato, l’eliminazione prematura dalla Champions e pure la lezione subita da De Rossi sono capi d’accusa a cui risulta difficile opporre motivazioni sufficientemente convincenti a favore della permanenza".

DELUSIONE MILAN - Chi si aspettava un inizio di gara arrembante del Diavolo si è dovuto subito ricredere: dopo 22', la formazione milanista era infatti già sotto di due gol (reti di Mancini e Dybala). Al 31' è arrivata l'espulsione di Celik che ha lasciato la Roma in dieci, ma questo non ha cambiato la partita del Milan che non ha di fatto mai sfruttato del tutto la superiorità numerica. A pochi minuti dal triplice fischio finale è arrivato il gol di Gabbia che però non ha cambiato le cose. L'eliminazione brucia parecchio e sembra aver scritto la parola fine all'avventura di Pioli sulla panchina rossonera.