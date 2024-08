Tuttosport - Fonseca si è assunto le proprie responsabilità "È colpa mia", ma non nasconde "Abbiamo un problema"

Quello del Milan è stato un avvio di campionato shock, che dalle parti di Milanello non si viveva addirittura dal lontano 2011-2012, quando con Massimiliano Allegri in panchina il Diavolo raccolse lo stesso numero di punti dopo due giornate di Serie A. Alla fine di quella stagione, però, la classifica recitava Milan secondo, a dimostrazione che davanti c'è ancora tanto tempo per migliorare e recuperare, ma bisogna iniziare a farlo praticamente da subito.

Perdere ulteriore tempo significherebbe condizionare ulteriormente un campionato già iniziato in salita, cosa che questo Milan non può permettersi se vuole continuare ad avere la fiducia della propria gente.

Quello visto ieri a Parma, scrive Tuttosport, è un Milan senza identità, "la brutta fotocopia dell'ultimo targato Stefano Pioli con voragini fra reparti, assenza pressoché totale di aggressività tecnica, fisica e mentale e una fragilità nel trovare conclusioni pulite che una grande squadra non può permettersi".

Se si è arrivati a questo è anche per colpa di Paulo Fonseca, il primo responsabile di questa situazione tecnico-tattica. Nel post partita del Tardini, presentatosi ai microfoni dei media presenti, l'allenatore portoghese ha analizzato la sconfitta contro il Parma in maniera onesta, facendo un ammissione di colpa: "In quanto allenatore, sono sempre il principale responsabile di quello che succede con la squadra, dunque mi assumo le responsabilità e non voglio sottrarmi a questo".

Allo stesso tempo, però, le colpe non sono solo di Fonseca, che comunque non si è sottratto dall'ammettere che: "Mi sembra però chiaro che ci sia un problema di collettivo di atteggiamento difensivo e di aggressività. Poi si guarda solo il difensore, ma i difensori soffrono tanto per la facilità con cui giocano gli altri. Questa squadra ha un problema generale. Dopo un precampionato importante abbiamo avuto un cambiamento difficile da spiegare [...]", anche se in qualche modo lui dovrebbe farlo, con la piazza rossonera già piuttosto insoddisfatta e che chiede (nuovamente) un'immediata reazione contro la Lazio, per una partita che pesa già come un macigno.