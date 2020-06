Tuttosport - Gazidis e Maldini a Milanello: le due anime della società riunite in vista del rush finale

Tutti insieme - chissà quanto appassionatamente - a Milanello. Una scena così non si vedeva da tempo nel quartier generale rossonero. Mantenendo la parola data ai giocatori nel precedente e tempestoso incontro, Ivan Gazidis si è presentato al centro sportivo di Carnago per assistere all’allenamento della squadra, e lo ha fatto in compagnia di Paolo Maldini e del direttore sportivo Frederic Massara.

COLLOQUIO - Come riporta il quotidiano Tuttosport, per la prima volta dopo lo stop causato dalla pandemia, le due anime societarie si sono riunite a Milanello. Un segnale di compattezza in vista della ripresa del campionato e della corsa all’Europa League, ultimo obiettivo utile per il Milan. Al termine della seduta, i tre dirigenti sono stati raggiunti dal tecnico Stefano Pioli, col quale è stato fatto il punto della situazione a pochi giorni dalla sfida con il Lecce. Trasferta che lo stesso Gazidis seguirà dal vivo.

COMPATTEZZA - Come detto, l’a.d. Gazidis, che nei giorni scorsi aveva promesso a Romagnoli e compagni una maggiore presenza, ha mantenuto l’impegno preso. E stavolta c’era anche Maldini a rappresentare il club. Un modo per stare tutti più uniti e compatti. Al Milan, infatti, serve unità d’intenti per arrivare a fine stagione senza ulteriori tsunami interni.