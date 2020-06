Tuttosport - Gazidis va dritto su Rangnick: la strada è già tracciata, si attende solo il summit decisivo

Mancano ancora le firme, ma la scelta è stata fatta. Il Milan, nella prossima stagione, avrà una nuova guida: Ralf Rangnick. Come riporta il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina, l’a.d. Ivan Gazidis va dritto sul professore. Le parti devono ancora incontrarsi per definire i dettagli, ma la situazione è ormai delineata: il tedesco porterà nel nostro calcio un nuovo modo di lavorare, sarà un manager - diciamo - “all’inglese”.

OK DI SINGER - Rangnick, infatti, approderà a Milanello con un doppio ruolo: andrà in panchina - quindi baderà in prima persona alla squadra, al campo - ma si occuperà anche del mercato e di tutti gli aspetti che riguardano la parte sportiva. Gordon Singer è rimasto impressionato dal modo di fare e da ciò che gli ha prospettato il professore, che ha l’intenzione di portare al Milan una serie di giocatori giovani, ma dall’altissimo potenziale.

NUOVO TENTATIVO - Insomma, si va verso l’ennesima rivoluzione: il fondo Elliott ha scelto chi sarà il nuovo leader del suo terzo tentativo di rilancio del Milan. Va messo ancora tutto nero su bianco (Rangnick e i vertici di via Aldo Rossi si incontreranno non appena sarà possibile), ma la strada è tracciata. E del nuovo corso rossonero non farà parte Maldini, a meno di clamorosi ripensamenti.