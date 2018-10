Tuttosport - Gigio in ascesa, senza i cinesi clima più sereno: il derby per riconquistare definitivamente i tifosi

I contrasti e le polemiche sono ormai un lontano ricordo. Come evidenzia l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, i tifosi rossoneri stanno guardando Gigio Donnarumma con occhi diversi. Questo perché il rapporto tra l’entourage del giovane portiere e il Milan è cambiato da così a così, dopo l’addio dei cinesi e, soprattutto, di quel Massimiliano Mirabelli che proprio non andava già a Mino Raiola.

IN CRESCITA - È evidente, osserva Tuttosport, come in passato Donnarumma sia stato l’agnello sacrificale da gettare in pasto alla Curva milanista nell’ambito della lotta tra Raiola e il club. Come detto, però, ora le cose sono cambiate. E anche il rendimento sul campo di Gigio ne ha beneficiato. Alcune prestazioni non brillantissime, infatti, avevano irrobustito il muro creatosi tra il portierone e i tifosi, ma adesso tutto sembra andare nuovamente per il verso giusto.

RISCATTO - Il derby può rappresentare un interessante spartiacque per mettere definitivamente alle spalle le incomprensioni e riconquistare la Curva, che ancora, talvolta, mugugna quando il pallone arriva sui piedi di Gigio. Insomma, per Donnarumma può essere la stagione del riscatto: da Gattuso a una dirigenza in sintonia con il suo procuratore, ora ha tutto per rendere al meglio.