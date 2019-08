Tuttosport - Gioco, pressing e personalità: è già il Milan di Giampaolo. Con Suso trascinatore

Una sconfitta (ai rigori) che non fa male. Anzi... I rossoneri escono da Cardiff a testa altissima, dopo aver dominato il match per lunghi tratti. Come evidenzia Tuttosport, è il Milan di Giampaolo: pressing, improvvise verticalizzazioni, personalità. Di fronte c’era un avversario di tutto rispetto, una squadra di primissima fascia come il Manchester United, molto più avanti nella preparazione. Ma Romagnoli e compagni hanno tenuto botta.

TRASCINATORE - Suso ha trascinato i compagni con un gol e altre giocate importanti. In fondo, lo spagnolo è un altro segnale di quanto stia lavorando bene l’allenatore. Giampaolo lo ha trasformato in un vero trequartista, riuscendo dove altri avevano fallito. Jesus, infatti, aveva più volte dimostrato di non saper (o non voler) ricoprire quel ruolo. Ieri, invece, ha disputato una delle sue migliori partite di sempre, proprio sulla trequarti, alle spalle dei due attaccanti.

DIFFICOLTA’ - In difficoltà Piatek, tra i peggiori a Cardiff. I compagni lo hanno cercato molto e anche piuttosto bene, ma è come se al polacco mancasse quella rabbia agonistica e quella fame di gol che lo avevano caratterizzato nella scorsa stagione. Avrà comunque tempo e modo di rifarsi. Giampaolo, dunque, può ritenersi soddisfatto. C’è da registrare qualcosa in difesa, ma la squadra è in costante crescita.