Tuttosport - Giorno della verità per Gabbia: miglior difensore del Milan, lo dicono i numeri

Oggi il Milan scenderà ad allenarsi sul campo di Milanello solamente nel pomeriggio, probabilmente per dare la possibilità ai tanti Nazionali di ritorno, specialmente Pulisic e Musah in questo caso, di recuperare definitivamente dal viaggio e dalle fatiche degli ultimi 10 giorni. Ma il riflettore del centro sportivo di Carnago oggi sarà puntato su Matteo Gabbia che dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. E sarebbe un recupero molto importante per Fonseca.

In gruppo

Come conferma stamattina Tuttosport (QUI l'anticipazione di MilanNews.it), oggi è atteso il rientro in gruppo di Matteo Gabbia. Il centrale rossonero è fuori dai giochi ormai da quasi un mese: l'ultima gara disputata fu quella di Champions League contro il Club Brugge che consegnò la prima vittoria stagionale del Diavolo nella massima competizione europea. In quella gara fu rischiato e il prezzo da pagare è stato alto. Ora però il numero 46 è molto vicino al rientro dopo che in quest'ultima settimana ha lavorato tanto a Milanello seguendo un programma personalizzato. Anche nei primi due giorni di questa settimana è andata così ma da oggi potrebbe riunirsi al resto della rosa, il che sarebbe un'ottima notizia in vista della sua presenza in campo sabato alle 18 contro la Juventus a San Siro.

Rendimento da capitano e rinnovo

Fonseca si augura di riavere Gabbia al più presto anche perché, numeri alla mano, è il miglior centrale rossonero per rendimento in questa stagione, pur essendo quello schierato di meno. A inizio campionato, infatti, il difensore cresciuto nel settore giovanile era invisibile agli occhi dell'allenatore portoghese ma la partita contro l'Inter ha cambiato tutto. Con Gabbia in campo il Milan ha una media punti migliore di quella del Napoli: 2,25 punti a partita contro gli 1,29 di quando l'italiano non è in campo. Una differenza abissale e che si riverbera anche nel confronto con i suoi compagni di reparto che hanno una media punti molto inferiore. Forse un caso, forse no ma in generale si vede anche senza appellarsi ai numeri la superiorità di Gabbia. Tanto che i tifosi, dopo il suo ritorno dal prestito, lo hanno eletto a leader della squadra e molto lo vorrebbero anche capitano. Sicuramente, in attesa della fascia, è in arrivo un rinnovo di contratto fino al 2029 con opzione che gli permetterà anche di raddoppiare il suo stipendio.