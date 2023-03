Tuttosport - Giroud è il migliore ma a Udine non ci sarà: Ibra si candida al posto di Origi e Rebic

Le tante chiacchiere che, come è normale che sia, si stanno facendo intorno ai sorteggi di Champions League, stanno un po' distogliendo l'attenzione dall'impegno che domani sera vedrà impegnato il Milan alla Dacia Arena contro l'Udinese. I rossoneri non vincono da due gare in campionato e vogliono tornare a farlo prima della sosta. Per riuscirci bisognerà fare a meno dell'attaccante migliore della stagione: Olivier Giroud.

Come precisa oggi Tuttosport, c'è poco da discutere quando si parla di Olivier Giroud: quando l'attaccante francese è in palla e viene messo in condizione per esserlo dai suoi compagni, allora gira anche il Milan. Il contributo del numero 9 rossonero quest'anno in campionato è stato di ben 8 gol e 4 assist, numeri importanti se si pensa alla carta di identità e alla mole di gare affrontate anche in nazionale. Reti che hanno portato in dote 5 vittorie, non poche. Il problema si verificherà domani sera quando Olivier non potrà scendere in campo a Udine a causa del cartellino ricevuto sotto diffida contro la Salernitana. Il Milan in questa stagione ha giocato senza Giroud a causa di una squalifica già in un'occasione: le cose non andarono benissimo e i rossoneri pareggiarono 0-0 contro la Cremonese. Ora Stefano Pioli deve correre ai ripari e dare fiducia a chi in questa stagione ancora non è riuscito a lasciare il segno oppure a chi, dopo tanto lavoro e sacrificio, è tornato per fare la differenza ancora una volta a 41 anni.

Tra i due litiganti, Ibra gode

I sostituti di Olivier Giroud, fino a questo momento in questa stagione, sono stati Ante Rebic e Divock Origi che, quando sono stati bene fisicamente, hanno fatto le veci del centravanti francese. Se Rebic aveva iniziato benissimo con la doppietta alla prima giornata contro l'Udinese e ha perso poi continuità trovando il gol solamente contro l'Empoli a inizio ottobre, Origi la scintilla non l'ha mai fatta scattare: solamente due gol, inutili, nella vittoria sul Monza e nella sconfitta contro il Sassuolo. Serve di più. Pioli allora potrebbe star decidendo in queste ore di rispolverare finalmente Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è tornato quasi un mese fa ormai e ora vuole indietro una maglia da titolare che manca dal gennaio 2022, così come il gol: l'ultimo è datato 9 gennaio 2022 a Venezia. Ibra insegue la qualificazione in Champions come tutta la squadra ma anche il record per la rete più longeva in Serie A che, qualora timbrasse il cartellino, sarebbe senza dubbio sua. Passano gli anni ma il Diavolo si aggrappa ancora a Zlatan.