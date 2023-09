Tuttosport - Giroud torna a Milanello. Esclusi guai seri ma Olivier va preservato

La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri e ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi rossoneri ma soprattutto a Stefano Pioli: dopo gli esami strumentali svolti in Francia sono stati esclusi traumi o lesioni per la caviglia di Olivier Giroud, infortunatosi nella partita contro l'Irlanda. Il francese tornerà già oggi a Milano e nei prossimi giorni si metterà al lavoro per smaltire la botta ed esserci per il derby del 16.

Buone sensazioni

Come sottolinea Tuttosport, gli esami hanno semplicemente confermato quanto lo stesso giocatore aveva dichiarato subito dopo la partita di qualificazione a Euro 2024, quando Giroud aveva cercato di rassicurare tutti (e forse anche un po' se stesso): "Derby? Sì sì penso che ce la farò". Ora, il francese tornerà a Milano oggi e a Milanello a partire da martedì quando potrà riunirsi al gruppo che nel weekend gode di tre giorni di riposo in attesa del ritorno dei giocatori impegnati con le nazionali. In attesa di capire in quanto tempo (se necessario) il francese dovrà recuperare dalla botta, Pioli ha potuto sicuramente rasserenarsi un po' e ha visto alzarsi le possibilità di vedere il suo numero 9 in campo sabato contro l'Inter.

Riflessioni

Certo è che questo stop forzato riporta al centro alcune riflessioni sul ruolo dell'attaccante per la squadra rossonera. Con il derby del 16 inizierà una vera e propria maratona che alternerà ogni tre giorni campionato e Champions League (inframezzata solo alcune volte da altre pause internazionali) e il Milan avrà bisogno di tutti gli effettivi al massimo delle loro capacità. In questo senso un tema assolutamente cruciale sarà riuscire a preservare Giroud. Oramai quasi 37 anni, il francese stesso deve capire che ogni tanto può e deve tirare il fiato e fermarsi un attimo per far sì che quando più conta possa essere al top della condizione. Sempre in relazione a questo sarà quanto mai importante accelerare i tempi di inserimento nel gruppo sia di Luka Jovic che di Noah Okafor.