Tuttosport - Guler come Diaz? Anche Montella "tifa" Milan...

Il Milan lo aveva corteggiato a lungo in estate, ma alla fine Arda Guler, giovanissimo gioiellino in uscita dal Fenerbahçe, ha deciso di dire sì al Real Madrid. Arrivato in Spagna con grandissime aspettative, l'attaccante turco ha avuto diversi problemi fisici e ha trovato pochissimo spazio, tanto che ha giocato finora appena 92 minuti. E così i Blancos stanno valutando la possibilità di cederlo in prestito nella prossima stagione così da dargli la possibilità di giocare con continuità e proseguire il suo percorso di crescita.

MONTELLA OSSERVA - Un po' com'è successo qualche anno fa a Brahim Diaz che è stato ceduto dal Real al Milan, dove ha giocato per tre anni prima di rientrare a Madrid con un ruolo da protagonista. Guler, come riferisce stamattina Tuttosport, è stato offerto ai rossoneri da Florentino Perez, che vorrebbe replicare l'affare Diaz. E tra coloro che "tifano" per questa operazione c'è anche Vincenzo Montella, ct della Turchia, che potrebbe osservare in una grande squadra della Serie A l’ennesimo dei suoi gioielli, dopo Calhanoglu e Yildiz.

SOLO UN'IDEA - Al momento, va detto, si tratta solo di un'idea, non c'è ancora nulla di concreto. L'opzione sarebbe gradita in via Aldo Rossi, anche se il Milan vorrebbe inserire nell’accordo tra club delle condizioni migliori, o quantomeno più favorevoli, rispetto a quanto accaduto con Diaz. In estate, il Real accoglierà sia Endrick del Palmeiras che, con ogni probabilità, Mbappè dal PSG, e dunque lo spazio per Guler sarebbe ulteriormente ridotto. E così sta nascendo l'idea Milan...