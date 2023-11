Tuttosport - Ibra in soccorso del "suo" Milan: ritorno imminente, l'ufficialità durante questa sosta

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic è ancora una volta pronta a tornare in soccorso del "suo" Milan. Stavolta, però, non lo farà da giocatore, come è successo a gennaio 2020, ma con un nuovo ruolo che verrà ufficializzato nei prossimi giorni. L'ultimo incontro tra lo svedese e Gerry Cardinale, andato in scena una settimana fa, ha portato le parti a trovare l'intesa e ora si aspetta solo la tanto attesa fumata bianca.

ANNUNCIO IN ARRIVO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il ritorno di Ibra è imminente e nei prossimi giorni ci sarà l'annuncio ufficiale. La sosta per le nazionali viene considerato il momento giusto per ufficializzare il rientro in società di Zlatan, il quale non avrà un ruolo specifico nell’organigramma rossonero, ma verrà inquadrato come advisor per RedBird, magari come “consigliere speciale” proprio di Cardinale.

IL RUOLO DI IBRA - Ma quali saranno i suoi compiti nel concreto? Innanzitutto, l'ex attaccante svedese lavorerà a stretto contatto con Stefano Pioli e la squadra. Sarà spesso a Milanello, ma non solo: Ibra avrà infatti contatti costanti con l'ad milanista Giorgio Furlani e con l'area tecnica per confronti di vario genere. Nei prossimi giorni, si avranno certamente maggiori dettagli sul nuovo ruolo di Zlatan, che è prontissimo per tornare a dare nuovamente una mano al "suo" Milan.