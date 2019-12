Tuttosport - Ibra, l'unica offerta concreta è quella del Milan: la risposta dello svedese è attesa a giorni

Ancora qualche giorno e finalmente si saprà dove giocherà Zlatan Ibrahimovic a partire dal prossimo mese di gennaio: la prossima dovrebbe essere infatti la settimana decisiva per conoscere il futuro dell'attaccante svedese che per ora ha ricevuto una sola offerta concreta, cioè quella del Milan.

IN ATTESA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che la dirigenza milanista continua a non avere contatti diretti con il giocatore e non ha nascosto una certa inquietudine nel silenzio di Ibra. In via Aldo Rossi restano in attesa di una risposta e sono consapevoli di aver fatto il massimo per provare a riportare Zlatan a Milanello. La macchina organizzativa del club rossonero è pronta per esser messa in moto, ma ovviamente nulla potrà esser fatto in via ufficiale e definitiva senza il sì dello svedese.

CONCORRENZA - L'unica offerta concreta è arrivata proprio dal Milan, ma non si sarebbe spento comunque l'interesse delle altre due squadre italiane interessate a Ibrahimovic, cioè Bologna e Napoli: non è escluso, infatti, che nei prossimi giorni Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblù, faccia un ultimo tentativo per capire le intenzioni di Ibra. Attenzione poi sempre al Napoli, il cui interesse per lo svedese sarebbe riemerso nelle ultime ore.