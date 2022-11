Tuttosport - Il futuro di Brahim Diaz tra Milan e Real: sarà decisiva la seconda parte di stagione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale sarà il futuro di Brahim Diaz alla fine di questa stagione? Il prossimo 30 giugno scadrà il prestito del trequartista spagnolo al Milan che ha un'opzione per riscattarlo dal Real Madrid per 22 milioni di euro. A sua volta, però, i Blancos hanno l'opportunità di controriscattarlo per 26 milioni. Di fatto, il pallino è in mano alla società di Florentino Perez che però non ha ancora preso una decisione su cosa fare con Diaz.

RIFLESSIONI - Come riferisce stamattina Tuttosport, tutte le parti in causa stanno riflettendo, anche se ovviamente molto dipenderà anche da come andrà la seconda parte di stagione. Per quanto riguarda il Milan, che in estate ha investito 35 milioni per De Ketelaere, in via Aldo Rossi non hanno ancora deciso come comportarsi con Diaz perchè comunque 22 milioni non sono pochi e quindi un altro investimento così importante sulla trequarti deve essere valutato con estrema attenzione.

MILAN E REAL CI PENSANO - Una grande seconda parte di stagione potrebbe convincere il Milan a riscattarlo, ma ovviamente potrebbe anche spingere il Real a riportarlo in Spagna: al termine di questa stagione la squadra di Madrid saluterà diversi giocatori in scadenza come Asensio, Ceballos e Mariano Diaz e quindi potrebbe essere attratta dall'idea di prendere un giocatore come Diaz per appena 4 milioni. I rossoneri ci pensano, gli spagnoli anche, i prossimi mesi saranno decisivi anche per capire le intenzioni di Brahim, la cui parola avrà un peso importante in questa vicenda.