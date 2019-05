TuttoSport - Il futuro di Leonardo è ancora da definire. Intanto ecco le ipotesi Tare e Campos

La permanenza al Milan di Leonardo è in bilico tanto quanto quella di Gattuso. In attesa di capire dove terminerà il campionato la squadra allenata da Gattuso, l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis, in collaborazione con il fondo Elliott, si sta guardando intorno, cercando profili in grado di prendere il posto del brasiliano. Lo si legge sull’edizione odierna di TuttoSport.

CAMPOS O TARE – Nel corso di questi primi mesi di convivenza tra Leonardo e Gazidis sono emerse alcune diversità di vedute, in particolare sul profilo dei rinforzi per la squadra. Emblematiche, in questo senso, le bocciature di gennaio dei profili di Ibrahimovic e Fabregas e la conseguente virata su Piatek e Paquetà, di dieci oltre dieci anni più giovani. L’intenzione del sudafricano è quella di trasferire anche in rossonero la sua filosofia, già testata all’Arsenal: ingaggiare giovani calciatori di talento per poi farli crescere e farli diventare campioni. A questo proposito, Gazidis sta cercando figure che condividano tale idea, abili nello scovare talenti. Ecco, quindi, che, come evidenzia TuttoSport, spuntano i nomi di Luis Campos, attuale d.s. del Lille che nel periodo al Monaco ha scovato Lemaro, Fabinho, Bakayoko e Mbappè, corteggiato anche dalla Roma. Un altro profilo che potrebbe fare al caso del Milan è quello di Igli Tare.

DIVERGENZE – Il giudizio sull’operato di questi primi mesi di Leonardo al Milan è sicuramente influenzato dal fatto che il suo insediamento sia avvenuto a mercato estivo già inoltrato, ciò lo ha portato a non investire, probabilmente, nella miglior maniera. Diverse, infatti, sono state le sue operazioni quando ha avuto maggior tempo a disposizione. A ciò vanno aggiunti i noti contrasti con Gattuso, per cui è da escludersi la permanenza di entrambi, e con Gazidis. Al momento Leonardo percepisce 3,5 milioni di euro. L’eventuale scelta di Campos non comporterebbe un risparmio, a differenza di Tare.