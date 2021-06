Tuttosport - Il Milan accelera per Adli del Tolosa: pronta un'offerta da 10 milioni

Conquistata la Champions League, ora il Milan è al lavoro per dare a Stefano Pioli una rosa che sia competitiva in tutte le competizioni della prossima stagione. In particolare, in questo momento gli sforzi della dirigenza rossonera sembrano essere concentrati sulla trequarti: per quanto riguarda la fascia destra, il nome più caldo è quello di Amine Adli del Tolosa.

L'OFFERTA ROSSONERA - Come riporta questa mattina Tuttosport, da giorni sembra essere vicina un'accelerazione della trattativa con il club francese: il Milan è pronto infatti a mettere sul piatto un'offerta da 10 milioni di euro, bonus inclusi, per portare a Milanello il giocatore classe 2000 che ha un contratto con il Tolosa fino al 30 giugno 2022.

VIA LIBERA - Il suo nome sembra convincere tutti in via Aldo Rossi, compresa l'attenta area scouting milanista che ha già dato il suo via libera a questa operazione. Il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara, che stanno lavorando su diversi profili, vogliono intervenire per rinforzare la fascia destra e il profilo di Adli sembra essere quello che piace di più.