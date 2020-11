Tuttosport - Il Milan deve ritrovare la sua solidità difensiva: troppi gol presi nelle ultime gare

Il lavoro fatto da Stefano Pioli negli ultimi mesi è sotto gli occhi di tutti e ha permesso al suo Milan di essere in vetta alla classifica di Serie A a novembre dopo 10 anni. Uno dei "segreti" della formazione milanista da marzo in poi è stata certamente la solidità difensiva trovata dai rossoneri che hanno subito pochissimi gol. Questo campionato è iniziato con tre clean-sheet contro Bologna, Crotone e Spezia, poi una sola rete incassata nel derby, ma dalla gara contro la Roma in poi qualcosa è cambiato.

PALLE INATTIVE - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che contro i giallorossi il Milan ha subito tre reti, tutte e tre arrivate su palla inattiva (un rigore e due calci d'angolo). La stessa cosa è successa nelle partite contro Udinese (un rigore) e Verona (due calci piazzati), a dimostrazione che la squadra ha avuto probabilmente un calo dell'attenzione: "Le disattenzioni su palla inattiva cominciano a diventare un po' pesanti, significa che ci vuole più attenzione nelle marcature ed organizzazione, dobbiamo lavorare meglio" il commento di Pioli dopo il match contro i veneti.

LA PRIORITA' DI PIOLI - La priorità del tecnico milanista nelle prossime settimana sarà quindi ritrovare proprio quella solidità difensiva che è stata alla base della rinascita rossonera dal primo lockdown in poi. Dopo un periodo con tante partite ravvicinate, un leggero calo è normale, ma non deve assolutamente diventare un'abitudine. Sulle palle inattive, come ha dichiarato anche lo stesso Pioli, servirà maggiore attenzione, altrimenti, con tutti questi gol incassati, restare in alto in classifica diventerà molto più complicato.