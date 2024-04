Tuttosport - Il Milan ha cambiato marcia nel 2024: meno infortuni, difesa registrata e Ibrahimovic

Cinque vittorie di fila in Serie A che diventato sette se si contano anche la doppia sfida negli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga: questi numeri dicono che il Milan ha cambiato marcia. E lo ha fatto ormai da tempo, più precisamente da inizio 2024: nel nuovo anno, infatti, i rossoneri hanno sbagliato solo due partite, vale a dire quella in Coppa Italia contro l'Atalanta e quella in Serie A contro il Monza. La squadra di Pioli ha perso anche il ritorno degli spareggi di Europa League in casa del Rennes, ma è stato un ko indolore perchè la qualificazionE agli ottavi era già stata ipotecata nel match di andata a San Siro.

LA SVOLTA NEL 2024 - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che nel nuovo anno sono 19 le partite disputate dal Milan e il bilancio è stato di 14 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. I rossoneri hanno cambiato marcia, hanno raggiunto i quarti di Europa League e hanno superato la Juventus al secondo posto in classifica in campionato. Ma cosa c'è dietro la svolta nel 2024 del Diavolo? Prima di tutto il calo drastico degli infortuni: qualche stop c'è stato ancora com'è normale che sia, ma il numero di problemi fisici non è assolutamente paragonabile a quello degli ultimi mesi del 2023.

DIFESA E IBRA - Il Milan è poi cresciuto sia dal punto di vista atletico che tattico, con i nuovi che si sono ormai tutti ambientati e sono entrati nei meccanismi del gioco di Pioli (dopo mesi da oggetto misterioso, ora anche Chukwueze per esempio è esploso). Il tecnico milanista ha sistemato anche la fase difensiva perchè il Diavolo subiva troppi gol. C'è infine un altro aspetto che sicuramente ha portato qualcosa al Milan, cioè il ritorno di Zlatan Ibrahimovic: da quando è tornato in rossonero da dirigente, la formazione milanista si è ritrovata.