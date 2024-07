Tuttosport - Il Milan ne offre 17 per Fofana: no del Monaco. Sos Emerson

Manca poco più di un mese alla fine del calciomercato e il Milan è ancora fermo a una sola operazione in entrata: l'acquisto di Alvaro Morata come nuovo centravanti. Per il resto la dirigenza ha sempre predicato calma, prima con Ibrahimovic e poi, più recentemente, anche con Furlani. Eppure ora che l'esordio in campionato si avvicina, non si può tergiversare troppo. Questa settimana infatti potrebbe essere molto importante.

Muro del Monaco

Il Milan insegue Youssouf Fofana da inizio giugno. Alla voce "centrocampo" il mediano francese è sempre stato il primo della lista, dal momento che incontra perfettamente le caratteristiche che il club sta cercando: un giocatore che possa mettersi a fare da diga davanti alla difesa, contribuendo al miglioramento della fase difensiva rossonera che l'anno scorso fu deficitaria. Questa mattina Tuttosport scrive che il Milan ha avanzato una prima offerta per Fofana dal valore di 17 milioni. Il Monaco ha ancora alzato il muro e detto di no: una mossa rischiosa da parte del club del Principato, ma calcolata. Da una parte i monegaschi sanno che fra un anno Fofana sarà svincolato, dall'altra c'è una proposta da 35 milioni del West Ham con cui si può spaventare il Milan che è invece la prima scelta del giocatore e ha già un accordo con i rossoneri. Il Monaco è un osso duro ma intanto da via Aldo Rossi hanno mosso un primo passo e non hanno intenzione di mollare troppo facilmente.

In dirittura

Si sono sbloccate invece le trattative chen rafforzeranno la difesa di Fonseca. Questa infatti sarà la settimana decisiva sia per l'arrivo di Strahinja Pavlovic, centrale difensivo, sia per quello di Emerson Royal, terzino brasiliano. Per il calciatore del Tottenham le cose sono accelerate nelle ultimissime ore dopo l'esito degli esami di Florenzi, vittima di lesioni al crociato e al menisco del ginocchio destro che avranno bisogno di un'operazione in Italia. Il Milan ha già alzato l'offerta fino a 15 milioni (bonus inclusi) e nelle prossime ore si punta a chiudere tra questa somma e i 20 milioni richiesti dagli inglesi. Anche per Pavlovic è vicinissimo il via libera: si può chiudere un'operazione da circa 22 milioni totali, 18 per la parte fissa e 4 di bonus. Si punta a chiudere in fretta così da spedire il serbo già negli Stati Uniti per l'ultima parte della tournée a stelle e strisce.