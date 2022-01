Tuttosport - Il Milan prova ad accelerare per Botman: il Lille pronto ad abbassare la sua richiesta a 20 mln più bonus

Fin da quando Simon Kjaer si è infortunato e il Milan ha capito che sarebbe dovuto tornare sul mercato per prendere un difensore centrale, il primo nome della lista di Maldini e Massara è sempre stato Sven Botman. E' lui il grande obiettivo di gennaio dei rossoneri che osservano con grande attenzione la situazione economico-finanziaria del Lille.

SCONTO DEL LILLE - Come spiega stamattina Tuttosport, il club francese ha bisogno di vendere e di incassare altri milioni nonostante abbia già ceduto Ikoné alla Fiorentina. Per questo si vocifera che sarebbe disposta ad abbassare la sua richiesta per Botman: fino a qualche giorno fa, la valutazione dell'olandese era di 30 milioni di euro, mentre ora potrebbero bastare 20 milioni più bonus. Questo "sconto" sarebbe certamente positivo per il Milan che spera di ripetere l'affare fatto un anno fa con Tomori.

COME TOMORI - Il club di via Aldo Rossi continua a spingere per chiudere in prestito oneroso con diritto di riscatto, vale a dire la stessa formula con chi aveva preso a gennaio 2021 il difensore inglese dal Chelsea. L'ottimo rendimento di Tomori aveva convinto poi il Diavolo a riscattarlo in estate per quasi 30 milioni di euro. I rossoneri devono però fare in fretta perchè la concorrenza per Botman è agguerrita e pronta a soffiare il giocatore al Milan.