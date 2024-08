Tuttosport - Il Milan può concedersi un ultimo ballo nel mercato: Ibra tiene un posto per Koné

L'altro giorno, in occasione della conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Torino, Paulo Fonseca aveva detto che il calciomercato in entrata del Milan era chiuso, ma neanche il tempo di dirlo che l'allenatore portoghese è stato immediatamente smentito da Zlatan Ibrahimovic, che durante la presentazione di Youssouf Fofana a Casa Milan ha detto: "Decido io quando si chiude il mercato".

Questo sta a significare solo una cosa: il Milan potrebbe concedersi un ultimo grande ballo quest'estate. Il mercato "necessario" è finito, anche perché tutti i colpi di cui la squadra aveva bisogno per rinforzarsi sono stati messi a segno, l'ultimo per l'appunto proprio il centrocampista francese, quindi ora la dirigenza rossonera potrebbe dedicarsi a quello delle opportunità, anche se c'è prima da dedicarsi alle cessioni.

Completata qualche uscita, con Adli, Kalulu e Pobega i principali indiziati ad andare via, il Milan potrebbe regalare a Paulo Fonseca un altro rinforzo secondo i colleghi di Tuttosport, che risponderebbe al nome di Manu Koné del Borussia Monchengladbach. Ieri in conferenza stampa Zlatan Ibrahimovic è stato chiaro: "Lo stiamo seguendo, che è cresciuto tanto. Ha fatto le Olimpiadi, poi vediamo cosa abbiamo nella nostra testa. Ma si, lo stiamo seguendo. Con Fofana si chiude un po' di spazio per lui, ma vediamo".

Non è stato escluso nulla, anche perché il dirigente svedese ha detto che "Manca solo un giorno in cui stiamo creando questo nuovo mondo del Milan", e chissà che questo non possa combaciare proprio con l'arrivo in rossonero di Koné.