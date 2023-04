Tuttosport - Il Milan schianta il Napoli. E Leao si risveglia dal letargo

Chi si aspettava un Milan del genere e un risultato così netto a Napoli? Nessuno, forse nemmeno i più ottimisti. E invece i rossoneri tornano a Milano non solo con i tre punti in tasca, molto importanti nella corsa ai primi quattro posti, ma anche qualche certezza in più in vista dei quarti di Champions League contro la formazione di Luciano Spalletti.

DOMINIO MILAN - Come racconta questa mattina Tuttosport, il Milan si è ritrovato per incanto dopo alcune settimane non semplici e ha dominato ieri sera al Maradona, dove si è rivista la squadra che l'anno scorso aveva vinto lo scudetto. Lo scudetto è ormai del Napoli, ma in ottica Champions questo risultato dà maggiore fiducia ai rossoneri e toglie forse qualche sicurezza al Napoli. In Europa, si sa, sarà tutta un'altra storia, ma la gara di ieri ha dimostrato che il Diavolo non parte assolutamente battuto.

RIECCO LEAO - A trascinare il Milan è stato finalmente Rafael Leao che sembra essersi finalmente risvegliato dal letargo e dopo alcune settimane piuttosto complicate (colpa anche dell'infinita telenovela per il rinnovo) è tornato quello dominante e decisivo della scorsa stagione. Il portoghese ha schiantato il Napoli con una doppietta ed è finalmente tornato a segnare in maglia rossonera dopo due mesi e mezzo (l'ultima rete prima di quella di ieri risaliva al 14 gennaio a Lecce). In questo finale di stagione, il Diavolo ha assolutamente bisogno del miglior Leao.