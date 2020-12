Tuttosport - Il Milan si gode il vichingo Hauge, un acquisto assolutamente azzeccato

Jens Petter Hauge è stato certamente uno dei grandi protagonisti della rimonta di ieri contro il Celtic che ha permesso al Milan di qualificarsi matematicamente ai sedicesimi di Europa League con un turno di anticipo. Il giovane norvegese è salito in cattedra nella ripresa, aperta con un bellissimo gol: l'ex Bodo/Glimt si è accentrato dalla sinistra, ha saltato tre avversari con una sola finta e ha messo la palla alle spalle del portiere degli scozzesi con un preciso piatto destro dall'interno dell'area di rigore.

CHE AFFARE! - Una rete da applausi quella di Hauge che avrebbe fatto scattare in piedi tutti i tifosi a San Siro se non si fosse giocato a porte chiuse. Ma anche da casa i supporters milanisti si stanno godendo il giovane vichingo rossonero, il quale si sta dimostrando un acquisto assolutamente azzeccato. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che la prestazione di ieri del norvegese non si ferma al gol, ma ci sono anche tante altre belle giocate sia in fase difensiva che in quella offensiva, come per esempio l'assist al bacio per la rete del definitivo 4-2 di Brahim Diaz.

TERZO GOL - Hauge è costato appena 5 milioni di euro, un affare visto il suo ottimo impatto in maglia rossonera: nonostante Pioli lo stia inserendo piano piano, quello di ieri è già il terzo gol stagionale di Hauge dopo quello contro il Celtic all'andata in Scozia e quello al Napoli. Il suo ambientamento prosegue quindi alla grande: "Cerco di imparare ogni giorno da questi giocatori, è bello lavorare con questo gruppo. Non potevo immaginare di arrivare in una squadra migliore" le parole nel post-partita di Hauge, il quale non ha nessuna intenzione di fermarsi, anzi punta a conquistare un posto fisso nel Milan del futuro.