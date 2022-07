Tuttosport - Il Milan tenta il tris: De Ketelaere, Ziyech e Renato Sanches

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato rossonero, iniziato con l'acquisto di Origi, le conferme di Florenzi, Messias e Mirante e i ritorni dai prestiti di Pobega e Adlì, va avanti. Maldini e Massara continuano a lavorare per migliorare una rosa a cui manca qualità soprattutto sulla trequarti. Per farlo, la dirigenza rossonera pensa a tre nomi: Charles De Ketelaere, Hakim Ziyech e Renato Sanches.

De Ketelaere, out nella prima del Brugge

Nella giornata di ieri, il Club Brugge è sceso in campo per la prima amichevole precampionato contro il Copenaghen. Nella formazione titolare si è visto Noa Lang, mentre in panchina era presente Charles De Ketelaere, mai entrato. La motivazione è il mercato: il giocatore, come riporta Tuttosport, ha detto sì al Milan e aspetta l'affondo decisivo dei rossoneri.

Ziyech parte in ritiro con il Chelsea

Ormai escluso dal progetto tecnico di Tuchel, Hakim Ziyech è in cerca di una nuova sistemazione. Nel frattempo, però, il marocchino è partito lo stesso per il ritiro in USA con il Chelsea. Il Milan, scrive Tuttosport, non molla il giocatore e vuole trattare direttamente con il giocatore e i suoi avvocati dopo la separazione con il suo ex procuratore.

Braccio di ferro con Mendes per Renato Sanches

Un altro nome è quello di Renato Sanches. Il giocatore piace molto a Maldini e Massara, che hanno già l'accordo con il Lille, ma non stanno apprezzando il tira e molla delle ultime settimane. Il giocatore aspetta il PSG e, con il suo procuratore Jorge Mendes, continua a sperare nell’approdo nella ricca Parigi.