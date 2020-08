Tuttosport - Il Milan tratta Oscar Rodriguez. Ma la priorità è Bakayoko: il Chelsea vuole 30 milioni

In attesa della fumata bianca sul fronte Ibrahimovic e di sviluppi su Aurier, gli uomini di mercato del Milan stanno lavorando anche sul centrocampo, forse il reparto più debole - anche dal punto di vista numerico - dell’attuale rosa. In cima alla lista c’è Bakayoko, il quale spinge per tornare in rossonero dopo l’esperienza passata.

RISCATTO - Il Chelsea è sì disposto a lasciar partire il centrocampista, ma solo a determinate condizioni. Come riporta Tuttosport, il nodo da sciogliere è legato al riscatto. I Blues vogliono un obbligo a 30 milioni, mentre il Milan non va oltre i 20. La distanza è notevole (intorno ai 10 milioni), ma la volontà dello stesso Bakayoko potrebbe fare la differenza. Sulle sue tracce ci sono altre società di Premier, ma il francese ha messo i rossoneri davanti a tutti.

IDEA RODRIGUEZ - Bakayoko ma non solo. Nelle ultime ore sono rimbalzate le voci di un interessamento del Milan per Oscar Rodriguez, giovane trequartista di proprietà del Real Madrid. Il costo del cartellino è di 20 milioni. I rapporti tra i due club sono ottimi e nel corso del mercato è possibile che vi siano nuovi contatti tra le parti.