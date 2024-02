Tuttosport - Il Milan vola con una doppietta di Loftus-Cheek. L'inglese sa bene come si vince l'Europa League

vedi letture

Davanti a Gerry Cardinale e quasi 70 mila spettatori, il Milan ha battuto ieri sera 3-0 il Rennes, ipotecando di fatto il passaggio agli ottavi di Europa League. Tra meno di una settimana è in programma il match di ritorno, a cui i rossoneri arriveranno con un importante vantaggio. Il grande protagonista della serata è stato senza dubbio Ruben Loftus-Cheek, autore di una doppietta.

CHE DOPPIETTA! - Come ricorda questa mattina Tuttosport, l'inglese sa bene come si vince l'Europa League visto che ci è riuscito nel 2019 con il Chelsea (in squadra con lui c'era anche Olivier Giroud). Ieri l'ex Blues ha fatto la differenza con la sua fisicità, spaccando in due la difesa del Rennes con i suoi inserimenti e le sue progressioni. Entrambe le reti sono arrivate di testa: la prima su un perfetto cross dalla destra di Florenzi, la seconda invece è nata da un'azione da corner nella quale Loftus-Cheek è stato il lesto di tutti ad approfittare di una respinta di Mandanda.

OBIETTIVO EUROPA LEAGUE - Nel post-partita, l'inglese è stato piuttosto chiaro sull'obiettivo del Milan da qui a fine stagione: "Abbiamo le qualità per vincere il trofeo, ma dobbiamo pensare di partita in partita, quindi ora concentriamo sul ritorno, abbiamo un buon vantaggio, ma la missione non è ancora compiuta. Mi sono divertito, ma cerco sempre di farlo perché mi piace giocare a San Siro e in Europa. In questa stagione mi sento bene, sto giocando tanto e in diversi ruoli, ma sempre vicino all'area così posso fare assist o gol. Se posso superare i 10 gol come ha detto Pioli in estate? Non penso sia importante pensare al numero totale di reti in una stagione, ma pensare di farne di partita in partita".