Tuttosport - Il Milan vuole sistemare il centrocampo con qualità e dinamismo: ecco Reijnders e Musah

In casa Milan il mentre è chiaro: serve rifare il centrocampo, sia numericamente sia qualitativamente. L'arrivo di Ruben Loftus-Cheek, che andrà a sostituire il partente Tonali, direzione Newcastle, metterà muscoli e centimetri sin mezzo al campo. L'assenza di un centrocampista di peso, dopo l'addio di Kessie a zero, si è sentita moltissimo nell'ultima stagione rossonera.

Qualità

Ma il Milan non ha bisogno di soli muscoli, ma anche di tanta qualità. Bennacer è out per infortunio almeno fino a gennaio, per questo i rossoneri tengono vivo l'interesse per Tijani Reijnders, regista dell'AZ Alkmaar. La richiesta del club olandese, scrive Tuttosport, è di 18 milioni, ma il Milan proverà comunque ad abbassare le pretese e a chiudere il giocatore ad una cifra inferiore.

Dinamismo

Per chiude il centrocampo, i rossoneri vogliono aggiungere anche il dinamismo di Yunus Musah del Valencia. Il Milan avrebbe già informato il club spagnolo della volontà di entrare in trattativa per lo statunitense, giocando anche sulle difficoltà economiche del club per abbassare il prezzo del giocatore, fissato tra i 25 e i 30 milioni. Tre le soluzioni c'è anche Dominguez del Bologna: costo non elevato, circa 10 milioni e va in scadenza tra un anno.