Tuttosport - Il Milan vuole Thuram per l'attacco: l'alternativa è Scamacca

Il centravanti è una delle priorità del mercato rossonero per questa sessione: c'è bisogno di un giocatore che possa dare a Olivier Giroud, che va verso i 38 anni, il giusto ricambio durante la stagione. Il nome in cima al taccuino è Marcus Thuram ma nel caso non si riuscisse a mettere le mani sul francese è già pronta l'alternativa: Gianluca Scamacca.

Thuram, profilo ideale

Come scrive questa mattina Tuttosport, il profilo di Marcus Thuram sarebbe quello ideale per il club rossonero e il nuovo modus operandi dell'area sport. Giocatore in scadenza di contratto, dunque prendibile a parametro zero, ancora giovane (24 anni) e diverse qualità da mettere al servizio della squadra di Pioli. Il nodo per il francese è soprattutto la concorrenza che si chiama Paris Saint Germain, una competitor mai banale data la potenza economica di cui dispone la squadra parigina. Il Milan infatti vuole puntare sulle garanzie di continuità in campo e in questo senso si sarà mossa anche la telefonata che Pioli stesso avrebbe fatto al giocatore negli scorsi giorni.

Ritorno di fiamma

Nel caso in cui le trattative per Marcus Thuram non dovessero andare in porto, l'alternativa su cui la dirigenza rossonera andrebbe a puntare si chiama Gianluca Scamacca, giocatore già cercato un anno fa quando fu venduto dal Sassuolo al West Ham. Anche per il centravanti italiano si seguirebbe la linea verde e anche lui era già stato adocchiato da Maldini e Massara. In tutto questo il reparto offensivo rossonero subirà diversi cambiamenti quest'estate. Dalla Turchia si parla di un'offerta ufficiale del Besiktas per Ante Rebic che è sul piede di partenza. Allo stesso modo anche Divock Origi, se arrivasse la giusta offerta, potrebbe salutare Milanello.