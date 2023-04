Tuttosport - Il Napoli apre un mese intenso per il Milan. Pioli motiva lo spogliatoio: "In pochi credono in noi"

Due obiettivi diversi ma un risultato in comune: la vittoria. Il Napoli per avvicinarsi sempre di più alla vittoria dello Scudetto, il Milan per cercare un posto tra le prime quattro della classe che significherebbe Champions League anche nella prossima stagione. Un match bellissimo, che vedrà però alcuni dei protagonisti delle ultime sfide indisponibili, a partire da Osimhen e Ibrahimovic, mattatore della sfida di due anni fa al Maradona con una splendida doppietta. Nei rossoneri, inoltre, out Messias e Kalulu. Al posto del francesino, scrive Tuttosport, riecco Simon Kjaer, fresco dal rientro con la Danimarca.

Aprile intenso

Sarà un mese intenso, difficile e in cui i rossoneri non potranno mollare un attimo. Tra l'obiettivo quarto posto e il pass per la semifinale di Champions, il Milan dovrà ritrovare la stessa sicurezza vista nella passata stagione nel finale che ha portato lo Scudetto numero diciannove. Pioli e la sua squadra, ancora una volta, partono sfavoriti contro il Napoli, alla prima grande sfida di aprile.

Spogliatoio motivato

"Ho detto ai ragazzi che non è cambiato nulla. Un anno fa nessuno scommetteva su di noi, adesso in pochi credono in noi, in pochi credono che possiamo superare i quarti in Champions, che possiamo arrivare nelle prime quattro in Italia. È una stagione che può diventare addirittura gloriosa", così Stefano Pioli in conferenza ha parlato della stagione rossonera, motivando lo spogliatoio rossonero in vista del finale di stagione dopo le critiche per l'inizio negativo del nuovo anno.